-KAPIKULE'DE 430 KAPLUMBAĞA ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE (A.A) - 15.03.2011 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Bulgaristan'a kaçak olarak götürülmeye çalışılan 430 su kaplumbağası ele geçirildi. Bulgaristan'a gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen, A.N.T'nin kullandığı 34 ALT 84 plakalı otobüste arama yapıldı. Otobüsün bagajındaki 2 kolide 430 su kaplumbağası bulundu. Kaplumbağaların A.N.T'ye ait olduğu tespit edildi. A.N.T, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen kaplumbağaların İzzet Arseven Kent Ormanı'ndaki hayvanat bahçesindeki havuza bırakılacağı öğrenildi.