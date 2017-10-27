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Kapıkule'de 408 kilo asetik anhidrit ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR'da piyasa değeri 816 bin lira olan uyuşturucu yapımında kullanılan 408 kilo asetik anhidrit ele geçirildi

27 Ekim 2017 15:07

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan TIR\'da piyasa değeri 816 bin lira olan uyuşturucu yapımında kullanılan 408 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen kimyasal madde ile 200 kilo eroin üretilebildiği açıklandı.
Romanya\'dan yonca balyası yükü ile yola çıkan ve Türkiye\'ye giriş yapmak için Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen V.K.\'nın kullandığı TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR dorsesinde yonca balyası yükü ile dorse kapısında farklı yoğunluk tespit edildi. Arama hangarına alınan TIR\'da yapılan incelemede dorse kapağı ile yük arasında kalan boşlukta ve yonca balyalarının arasındaki 18 bidonda 408 kilo kimyasal maddesi ele geçirildi. Yapılan testlerde kimyasal maddenin uyuşturucu yapımında kullanılan \'asetik anhidrit\' olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü V.K. gözaltına alındı. Gümrük Bakanlığı ele geçirilen 408 kilo asetik anhidrit ile yaklaşık 200 kilo esrar maddesi üretilebildiği ve piyasa değerinin 816 bin lira olduğunu açıkladı. Soruşturma sürüyor.

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