Kapıkule'de 14 kilometrelik TIR kuyruğu

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 14 kilometreye ulaştı.

İhracat yüklerini hafta başında teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Tır kuyruğunun 14 kilometreye ulaştığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 560 TIR işlemlerinin yapılmasını bekliyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte bin 423 TIR'ın çıkış işlemi yapıldı.

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.