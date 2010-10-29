-KAPIKULE'DE 12 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU EDİRNE (A.A) - 29.10.2010 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Sorunun Bulgaristan'dan kaynaklandığı bildirildi. TIR şoförleri, ihracat yüklerini hafta başı sipariş veren adreslere yetiştirmek için geceden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmeye başladı. Yurt dışına çıkış için gelen TIR'ların sayısı ile alımdaki oranın düşüklüğü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 480 TIR 12 kilometre kuyruk oluşturdu. Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç, sorunun Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgar Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda alımların tek kantar aracılığıyla yapıldığını söyledi. Kılıç, hafta sonu yoğunluğunda tek kantarın çalıştırılmasının Türkiye tarafından kuyruk oluşturduğunu ifade ederek, ''Bulgaristan sınır kapısındaki kantarda kamera takma işlemi yaptığı için 2 adet olan kantardan tekini çalıştırıyor. Hal böyle olunca bizim tarafımızda kuyruk oluşuyor. Bulgar yetkililerine (bu işlemi hafta sonu yapın, hafta sonu sıkışıklık yaşarız) diye uyarıda bulunduk ama bunu dinlemediler. Cuma, cumartesi, pazar en yoğun gün, bugün tek kantarla işlem yapınca kuyruk oluştu. Kuyruğun nedeni Bulgaristan'dır.'' Kılıç, ek önlem olarak, Kapıkule Sınır Kapısı önünde bekleyen TIR şoförü Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirebileceklerini kaydetti.