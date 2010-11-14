-KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'DE TIR KUYRUKLARI OLUŞTU EDİRNE (A.A) - 14.11.2010 - Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında, yurt dışına çıkış yapacak tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, tırların ihracat yüklerini gidecekleri ülkedeki firmalara yarın teslim etmeye çalışması nedeniyle, Türk tarafında tır kuyruğu oluştu. Türk tarafındaki tırların işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını ifade eden yetkililer, Bulgar gümrüğünde nöbet değişimi ile sahanın küçük olmasından kaynaklanan nedenlerden dolayı, tırların Kapıkule ve Hamzabeyli gümrüğünde beklediklerini bildirdiler. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmayı bekleyen yaklaşık 600 tır 15 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise yaklaşık 450 tır 11 kilometre kuyruk oluşturdu.