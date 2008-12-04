Kapıdan satışa 2 yıl hapis

Türk Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda dün kabul edilen 2’nci bölümüne göre kapıdan satış, saldırgan satış olarak değerlendirilecek.



Bu çerçevede iki yıla kadar hapis ve para cezası yaptırımı uygulanacak, verilen hediyelerle müşterinin karar vermesi etkilenemeyecek. Saldırgan satış teknikleri kullanılamayacak, kapıdan veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, "saldırgan satış yöntemi" olarak değerlendirilecek.



Sahte belgeye 2 yıl hapis



Kabul edilen maddelere göre, işyerlerine yanıltıcı bir şekilde sahte belge asılırsa, haksız rekabete yol açmaktan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Başkalarını veya mallarını, fiyatlarını, yanıltıcı, incitici ve kötüleyici beyanlar, aşırı ve karşılaştırmalı reklamlar, diploma veya ödül almadığı halde bunlara sahipmiş gibi hareket etmek haksız rekabet sayılacak. Kabul edilen maddelere göre, işletmeler ’sezon sonu’ indirimi gibi kampanyalarla tüketiciyi yanıltamayacak.



Müşteriyi yanıltmak yok



Müşteri malın gerçek değeri konusunda da yanıltılamayacak. Malın, ürünlerin ya da faaliyetlerin özellikleri, yararları ya da tehlikeleri konusunda müşteri yanıltılamayacak. Taksitli satış ve tüketici kredilerinde dürüst davranılmaması, haksız rekabet sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı ve taksitle satış yapanın unvanı açıklanacak.



Medyaya da ceza geliyor



Tasarının kabul edilen maddelerine göre; kanunda belirtilen haksız rekabet fiillerinden birini veya daha fazlasını kasten işleyenler 2 yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılacak. Haksız rekabet ilkelerine aykırı davranan basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşları da sorumlu olacak ve dava açılabilecek. Hizmet sağlayıcıları aleyhine, alıcısı ve içeriğini seçmediği, değiştirmediği haksız rekabete neden olan ileti nedeniyle ise dava açılmayacak.



Tüketici kredilerinde takip oranı yükseldi



Türkiye Bankalar Birliğinin, birlik üyesi 46 bankadan tüketici kredisi kullandıran 36 adet bankanın bilgilerinden oluşturduğu verilere göre, takipteki krediler arttı. Tüketici kredilerinde "takipteki krediler" olarak adlandırılan kalem temmuz-eylül dönemi itibariyle 1 milyar 462 milyon YTL olan idari ve kanuni takipteki krediler, toplam tüketici kredileri bakiyesinin yüzde 1.81’ini oluşturdu. Bu oran bir önceki yılın aynı dörnemine göre yüzde 84 arttı. Dönem içinde kanuni takibe geçilen kredilerin yüzde 22’sini taşıt, yüzde 21’ini konut ve yüzde 57’sini ihtiyaç kredileri oluşturdu.

