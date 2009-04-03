T24 LogoT24 Logo
Spor

Kapıdaki tehlike!..

Grup ikincilerinin baraj maçı oynayarak Güney Afrika şansını sürdüreceği elemelerde en kötü 2.play-off’ların dışında kalıyor.

03 Nisan 2009 03:00


Grup ikincilerinin kendi aralarında baraj maçı oynayarak Güney Afrika şansını sürdüreceği elemelerde en kötü ikinci play-off’ların dışında kalıyor. Son puan durumlarına bakıldığında ise, ay yıldızlı ekibimiz 9 grup ikincisi arasında ancak 8. sırada yer bulabiliyor.

Buna karşılık şu an itibariyle baraj maçlarının dışında kalan Hırvatistan’ın bizden 2 maçının eksik olması Milli Takımımız için tehlike çanlarını çaldırıyor.

Statüye göre ikinciler klasmanında, 5 takımlı 9. Grup dışında sonuncular ile yapılan maçlar değerlendirmeye alınmayacak. Bu, Türkiye’nin bulunduğu 5. Grup da 6 takımlı olduğu için son sıradaki Ermenistan karşısında aldığımız galibiyetin buhar olup uçtuğu ve geriye sadece 5 puanımızın kaldığı anlamına geliyor.

GRUP İKİNCİLERİ PUAN DURUMU

TAKIMOGBMAYP

Fransa (7)53117610

Rusya (4)4301839

Slovakya (3)4301759

Macaristan (1)4211427

İsviçre (2)4211787

İskoçya (9)5212467

İrlanda Cum. (8)4130326

TÜRKİYE (5)5122455

Hırvatistan (6)3111444

Not: Parantez içindeki grubudur

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24