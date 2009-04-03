Kapıdaki tehlike!..

Grup ikincilerinin kendi aralarında baraj maçı oynayarak Güney Afrika şansını sürdüreceği elemelerde en kötü ikinci play-off’ların dışında kalıyor. Son puan durumlarına bakıldığında ise, ay yıldızlı ekibimiz 9 grup ikincisi arasında ancak 8. sırada yer bulabiliyor.
Buna karşılık şu an itibariyle baraj maçlarının dışında kalan Hırvatistan’ın bizden 2 maçının eksik olması Milli Takımımız için tehlike çanlarını çaldırıyor.
Statüye göre ikinciler klasmanında, 5 takımlı 9. Grup dışında sonuncular ile yapılan maçlar değerlendirmeye alınmayacak. Bu, Türkiye’nin bulunduğu 5. Grup da 6 takımlı olduğu için son sıradaki Ermenistan karşısında aldığımız galibiyetin buhar olup uçtuğu ve geriye sadece 5 puanımızın kaldığı anlamına geliyor.
GRUP İKİNCİLERİ PUAN DURUMU
TAKIMOGBMAYP
Fransa (7)53117610
Rusya (4)4301839
Slovakya (3)4301759
Macaristan (1)4211427
İsviçre (2)4211787
İskoçya (9)5212467
İrlanda Cum. (8)4130326
TÜRKİYE (5)5122455
Hırvatistan (6)3111444
Not: Parantez içindeki grubudur