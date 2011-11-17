-Kapıda polisi görünce "155"i aradılar BURSA (A.A) - 17.11.2011 - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sürücü ve arabada bulunan arkadaşı ile yolda yürüyen gençler arasında ''yol vermeme meselesi'' yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne sebep olduğu iddi edilen 2 kişi, saklandıkları evde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Günay Çetinkaya'yı (20) kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldukları öne sürülen Serdar G. (17) ve Mekin A'yı (17) saklandıkları evde yakaladı. Kapıyı çalan polislerin öldürdükleri, gencin yakınları sanarak, 155 Polis İmdat hattını aradıklarını söyleyen zanlılar, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, ''Kasten öldürme'' suçundan adliyeye sevk edilen Serdar G. ve Mekin A, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Madde bağımlısı olduğunu söyleyen Serdar G, mahkemedeki ifadesinde, ölen genci önceden tanıdığını belirterek, ''Arabayla hızla önümüzden geçtiler. Neredeyse eziliyorduk. Araçtan 3 kişi indi ve aramızda kavga çıktı. Yanımızda Turgut isminde başka bir arkadaşımız vardı. Bu kişi Günay'ın üzerine yürüyüp bıçakladı'' dedi. -Olay- 15 Kasım Salı akşamı Esenevler Mahallesi'nde bir sürücü kursu önünde, sürücü Selman Şahin, yol ortasında durdukları iddia edilen gençlere, kenara çekilmeleri için korna çalmıştı. Gençlerin yolu açmaması üzerine otomobilden inen sürücü ve yanındaki Günay Çetinkaya (20) ile gençler arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Çetinkaya, 112 Acil ambulansıyla götürüldüğü Bursa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.