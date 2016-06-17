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Kapıcı babanın mirasını bölüşemeyen kardeşler davalık oldu

4 erkek çocuk, kız kardeşlerini suçluyor

17 Haziran 2016 13:52

Ankara Kızılay’da bir iş merkezinde kapıcılık yaparak emekli olan Mehmet Kaşkaya, 2012 yılında rahatsızlık geçirdi. Yaklaşık 3 yıl yatağa bağlı tedavi gören, Kaşkaya, 27 Kasım 2015 tarihinde 88 yaşında vefat etti. Kaşkaya’nın 8’i Çankaya’da 11 daire, arsa, 1 kilo altın ve 700 bin liradan oluşan mirası paylaşılamıyor. 

Kaşkaya’nın erkek çocukları Selahattin, Sebahattin, Bayram ve Mesut Kaşkaya, kız kardeşleri Gülvade Gümüş’ün babalarının mallarını üzerine geçirmekle suçlayarak dava açtı. Numune hastanesinde 3 Eylül 2013 tarihinde verilen heyet raporunda Kaşkaya’nın akli dengesinin yerinde olmadığına karar verildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Kaşkaya’nın 4 erkek çocuğu, kız kardeşlerinin heyet raporuna rağmen babasının paralarını çekmeye devam ettiğini, dairelerini sattığını iddia ederek 2016 yılı başında 2. kez mahkemeye başvurdu.

Erkek kardeşlerinin 7 daire, bir arsa ile bankadaki paraları üzerine geçirmekle suçladıkları kız kardeş Gülvade Gümüş, mahkemeye verdiği dilekçede, “Babama ben bakıyordum, hastalığı döneminde de ben yanındaydım. Hepsini kendi rızasıyla verdi” diyerek kendisini savundu. Kaşkaya’nın erkek çocukları ise “Babamız son dönemlerde ağır hastalık geçirdi, kendisinde değildi. Akli dengesi yerinde olmadığına dair heyet raporu olan bir kişi kendi rızasıyla nasıl malları verir” diyerek kız kardeşlerini suçladı.

 

“Yıllarca kapıcılık yaparak birikim yaptı, bir kuruş harcamazdı”

 

Kız kardeşlerinin iyi niyetlerini kötüye kullandığını savunan Sebahattin Kaşkaya, Hürriyet’in sorusunu yanıtlarken, “Babam çok cimri biriydi, yıllarca kapıcılık yaparak birikim yaptı, bir kuruş harcamazdı. Annemiz de evlere temizliğe giderdi, ikisi de tüm kazandıklarını gayrimenkule, altına yatırırlardı. Kendileri için bile 1 kuruş harcamayan babamızın, kız kardeşimize bu kadar malını vermesi söz konusu değil ” iddialarında bulundu. Her iki dava da devam ediyor.

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