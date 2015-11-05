Kapı yumruklamalar, küfürler; işte Trabzon'daki hakem rehin alma krizinde yaşananlar...

Trabzonspor-Gaziantepspor maçındaki hakem rehin alma krizine ilişkin temsilci raporu ortaya çıktı. Karşılaşmanın temsilcisi Ünal Akça, her şeyi raporuna yazdı:

"Trabzonsporlu yöneticilerle birlikte 25 kişilik bir grup hakem odasının bulunduğu koridorlara girdi. Dışarıdan sandalye getirip koridorda oturdular. Bu isimler, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatı ile geldiklerini, hakemleri stadyumdan çıkarmayacaklarını söyledi."

Akça, raporunda hakem Çağatay Şahan'ın, "Kapımızı yumrukladılar ama açtırmadım" dediğini de yazdı.

Trabzonspor’un 2-2 berabere kaldığı Gaziantepspor karşılaşmasından sonra yaşananlar Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Hakemler, Avni Aker Stadı’ndaki soyunma odasından çıkamadı. Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Talimatı ben verdim” ifadesini kullandı. Toplam 8 yönetici, 1 TFF yöneticisi, 1 başkan ve 1 sportif direktör, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından toplam 10 yıl 5 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. İddialar, iddiaları kovaladı. Yöneticiler kendilerini savundu. Ama o Avni Aker koridorlarında yaşananlar hiç gün yüzüne çıkmadı. Hürriyet, o karşılaşmanın temsilci raporlarına ulaştı.

İşte o gece Avni Aker’de hakem ve gözlemcilerin yaşadıkları ve tutanakları:

Olayların başlama anı...

Karşılaşmanın Temsilcisi Ünal Akça, Türkiye Futbol Federasyonu’na Trabzon’da yaşanan olayları böyle rapor etti:

Raporu yazan: Ünal Akçaili: İstanbul Klasmanı: Federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi.

Gözlemci: Nedim Göklü - Balıkesir

EV SAHİBİ SEYİRCİ: 4461MİSAFİR SEYİRCİ SAYISI:

Olaylar ve ihlaller

A- TAKIM OLAYLARI (Yönetici, teknik adam, oyuncu vb.)

Karşılaşmanın bitiminden yaklaşık 45 dakika sonra (Saat 00.30’da) ev sahibi kulüp yöneticisi olarak akredite edilen Köksal Güney, Ömer Demir ve Yakup Arslan ile bu müsabaka için akredite olmayan ve isimleri kendilerinden öğrenilen ve Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinde bulunan fotoğraflarından tespit edilen Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri, Ali Kemal Başaran, Ali Uzunay, Onun İncehasan, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu ve Mehmet Terzi ile birlikte isimleri belirlenmeyen ve akreditasyon kartları olmayan yaklaşık 25 kişilik bir grup hakem odasının bulunduğu koridora girdi.



Bu isimler, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatı ile müsabaka hakemlerini protesto etmek amacıyla geldiklerini, hakemleri stadyumdan çıkarmayacaklarını söylediler. Aynı grup hakemleri kararlarını düşünmeye davet ettiklerini belirtmiş ve bu alanda beklemeye başlamışlardır.

"İkinci talimatı beklediler"

1 saat süreyle koridorlarda bekleyen yönetici ve diğer kişiler, müsabaka resmi güvenlik amiri Metin Doğan tarafından ve tarafımızdan bu alanı boşaltmaları ve hakemlerin stadyumdan güvenli bir şekilde ayrılmalarının sağlanması konusunda defalarca uyarılmıştır. Ancak başkanlarından gelecek ikinci bir talimata kadar eylemlerini sonlandırmayacaklarını ve buradan ayrılmayacakları yanıtını vermişlerdir.

Daha sonra koridora sandalye getirip oturarak beklemeye başlamışlardır. Tüm ikna çabalarımıza rağmen, koridorda yer alma ve hakemlerin odalarından çıkmalarını engelleme eylemlerini saat 03.00’a kadar sürdüren bu kişiler, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Trabzon’a geleceğini ve hakemler ile görüşeceğini, o gelene kadar da eylemlerini bitirmeyeceklerini söylemişlerdir.



Müsabaka Resmi Güvenlik Amiri Metin Doğan ile konu tekrar değerlendirilmiş, İl Emniyet Müdürü ile yapılan görüşme ve aldıkları talimat konusunda tarafımıza bilgi verilmiş ve son kez uyarı yapılacağı ve gerekirse müdahale edilerek, koridorun boşaltılacağı ve hakemlerin stadyum dışına çıkarılacağı beyan edilmiştir.

4 saatlik esaret

Ünal Akça’nın raporundan da anlaşıldığı gibi emniyet yetkililerinin devreye gireceği haberinden sonra hakemlerin soyunma odasından ayrılmasına izin veriliyor. Böylelikle yaklaşık 4 saat süren esaret de son buluyor. Ve daha sonra da o malum süreç yaşanıyor.İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sabaha karşı gazetecilere yaptığı açıklamalar ve kadınlar hakkında söylediği sözler...Ancak Akça’nın raporu bununla da sınırla değil. Sırada bir TFF yöneticisi var...

"Puanlarımızı çaldınız!"

Trabzon’daki hakem olayı kadar Türkiye’yi şaşkınlığa uğratan bir başka olay da, tarafsız olması gereken bir TFF yöneticisinin hakemlere hakaret etmesi ve hakem odasının kapısını yumruklamasıydı. Federasyon Temsilcisi Ünal Akça raporunda bu olaya da tüm ayrıntıları ile yer vermiş.

"İbrahim Usta görevliyi itti"

Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı İbrahim Usta’nın 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti aldığı olaylar bakın nasıl yaşanmış:“

DAKİKA 8: MS (Müsabaka sonrası) Müsabakada federasyon, medya temsilcisi olarak görev yaptığım esnada koridorda ve hakem odasının yaklaşık 6-7 metre uzağında, FGAT (Fedarasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi) Kemal Özbek’in arkasında bulunduğu sırada koridora 3 kişi girmiş, üzerinde akreditasyon kartı bulunmayan ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta olduğunu tanıdığım kişi hızlı adımlarla hakem odasına yönelmiş, kapıda bekleyen resmi güvenlik görevlisini iterek hakem odasının kapısını açmaya çalışmıştır.

"6-7 yumruk attı"

Kilitli olmasından dolayı kapıyı açamamış, açamadığı kapıya 6-7 yumruk atmış, bağırarak açılmışını istemiş, ancak kapı açılmamış ve yanında bulunan kişilerin kollarına girmesiyle zorla uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Odadan 4-5 metre uzaklaştırıldıktan sonra:

- Yeter ya.. Şerefsizin oğlu..........(sinkaflı bir şekilde) sözlerini söylemiş, yanında bulunan kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Usta’nın yanında bulunan kişiler ağzını kapatmaya çalışmış ama o giderken;

- Bu kaç oldu, puanlarımızı çaldınız, şerefsizin oğlu...... Çocuğu..

Sözlerini söylemiş ve yanında bulunan kişiler tarafından aynı koridorda bulunan personel odasına alınmıştır. Yaklaşık 20-25 dakika bu odada kaldıktan sonra, buradan yanındakilerle birlikte ayrılmıştır.”Ünal Akça’nın, İbrahim Usta ile ilgili raporu satırı satırına böyle...

"Kapımızı yumrukladılar, açtırmadım"

Temsilci raporunda çok ilginç bir ayrıntı daha var. O da odasından çıkması engellenen ve stadyumda alıkonan hakem Çağatay şahan.

Temsilci Ünal Akça, maç sonrası Şahan ile bir araya geliyor ve İbrahim Usta’nın hakem odasını yumrukladığı sırada içeride yaşananları soruyor.

İşte raporun o bölümü:

- Müsabakadan sonra (kapı yumruklanması olayı) bu durum hakem Çağatay Şahan’a sorulmuş. Şahan ise, “Odalarının kapısının açılmaya çalışıldığını, yumruklandığını ve kimin yaptığını bilmediğini” ifade etmiştir.

- Şahan bununla da yetinmemiş ve “Kapıyı kendisinin açtırmadığını, bu durumu da raporuna yazacağını” belirtmiştir.