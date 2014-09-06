Kapı önüne bırakılan ayakkabılara sperm dolduruldu

Bursa’da yaşayan N.H.’nin eşi 31 yaşındaki T.H., kapı önüne bıraktığı ayakkabıya sperm doldurulduğunu görünce şoke oldu. T.H.’nin eşiyle birlikte yaptığı şikayeti üzerine gelen polis ayakkabıyı poşete koyup götürürken, olayın failinin bulunması için DNA testi yapılacağı da belirtildi.

DHA'nın haberine göre, yakın arkadaşının akşam yapılan düğüne eşi N.H. ile katılan 2 çocuk annesi T.H, gece dönüşte ayakkabılarını daire kapısının önünde unuttu. Sabah çarşıya gitmek istediği ayakkabının içerisinde sperm doldurulduğunu gören T.H., durumu eşine anlattı.



Öğretmen N.H. ve eşi T.H., yapılan bu sapıkça hareketin kendilerine hakaret olduğunu belirterek, failinin bulunması için 155 Polis İmdat telefonunu arayarak şikayetçi oldu.

Eve gelen polis ekibi, parmak izi aldıktan sonra içerisinde sperm olan ayakkabıyı poşet içerisine koyarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de apartman girip çıkanları saptamak için incelemeye aldı.

Kapı önündeki ayakkabıya sperm koyan kişinin bulunması için araştırma başlatan polis, spermlerin incelenmesi, hem de parmak izinden olayın failini aramaya başladı. Bu arada ayakkabıdaki spermlerle, daha önce benzer olaylar ve sapıklıktan emniyette kaydı bulunanların DNA örneklerinin karşılaştırılacağı da belirtildi.