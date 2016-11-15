"Kapatılan yurtların, adı cinsel istismarla anılan Ensar’a devredilmesinden kaygı duymuyor musunuz?"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kapatılan yurtların çocuklara cinsel tacizle gündeme gelen Ensar Vakfı’na devredildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, “Daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarla gündeme gelen Ensar’a okul ve yurtların devredilmesinde çocukların emanet edilmesinde hiç kaygı duymuyor musunuz?” diye sordu.

Yüceer, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile el konulan okul ve yurtların bazılarının adı çocuk cinsel istismarıyla anılan Ensar Vakfı’na devredildiği iddia edildiğini belirtti ve şu soruları sordu:

-15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kaç okul ve yurt kapatılmıştır? Söz konusu yurt ve okulların kapasitesi nedir?

-Kapatılan okullar ve yurtlar kaçı Devlette kalmış, kaç tanesi dernek ve vakıflara devredilmiştir?

-Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullarda öğrenime devam edilmekte midir? Yurtlar öğrencilere hizmet vermekte midir?

-Yurtların devredildiği vakıf ve dernekler hangileridir? Bu vakıf ve dernekler hangi kriterlere göre seçilmiştir?

-Devredilen okul ve yurtların illere göre dağılımı nedir?

-Bu okul ve yurtlardan Ensar Vakfı’na devredilen var mıdır? Varsa verilme gerekçesi nedir? Hangi şartlarda Ensar’a devredilmiştir ?

-Daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarla gündeme gelen Ensar’a okul ve yurtların devredilmesinde çocukların emanet edilmesinde hiç kaygı duymuyor musunuz?

-Söz konusu okul ve yurtlarda görevine devam eden personel sayısı kaçtır? Kaç personelin ilişiği kesilmiştir? Kaç personel hakkında yasal işlem başlatılmıştır?