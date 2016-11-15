T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Kapatılan yurtların, adı cinsel istismarla anılan Ensar’a devredilmesinden kaygı duymuyor musunuz?"

CHP, cemaat yurtlarının Ensar Vakfı'na devrediliği iddiasını Meclis gündemine taşıdı

Fotoğraf: Arşiv

15 Kasım 2016 23:17

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kapatılan yurtların çocuklara cinsel tacizle gündeme gelen Ensar Vakfı’na devredildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, “Daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarla gündeme gelen Ensar’a okul ve yurtların devredilmesinde çocukların emanet edilmesinde hiç kaygı duymuyor musunuz?” diye sordu.

Yüceer, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile el konulan okul ve yurtların bazılarının adı çocuk cinsel istismarıyla anılan Ensar Vakfı’na devredildiği iddia edildiğini belirtti ve şu soruları sordu:

-15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kaç okul ve yurt kapatılmıştır? Söz konusu yurt ve okulların kapasitesi nedir?

-Kapatılan okullar ve yurtlar kaçı Devlette kalmış, kaç tanesi dernek ve vakıflara devredilmiştir?

-Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullarda öğrenime devam edilmekte midir? Yurtlar öğrencilere hizmet vermekte midir?

-Yurtların devredildiği vakıf ve dernekler hangileridir? Bu vakıf ve dernekler hangi kriterlere göre seçilmiştir?

-Devredilen okul ve yurtların illere göre dağılımı nedir?

-Bu okul ve yurtlardan Ensar Vakfı’na devredilen var mıdır? Varsa verilme gerekçesi nedir? Hangi şartlarda Ensar’a devredilmiştir ?

-Daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarla gündeme gelen Ensar’a okul ve yurtların devredilmesinde çocukların emanet edilmesinde hiç kaygı duymuyor musunuz?

-Söz konusu okul ve yurtlarda görevine devam eden personel sayısı kaçtır? Kaç personelin ilişiği kesilmiştir? Kaç personel hakkında yasal işlem başlatılmıştır?

ETİKETLER

ensaryurtCandan Yüceercemaatfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24