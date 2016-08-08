Kapatılan vakıf üniversiteleri öğrencileri eylem yaptı

Kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri mağdur edildiklerini savunarak, aynı üniversite tesislerinde, garantör üniversitelerin adı altında, FETÖ bağlantısı olmadığı belirlenen mevcut öğretim üyeleri veya garantör üniversitelerin öğretim üyeleriyle eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtti.

İzmir’in Alsancak semtindeki ÖSYM Hizmet Binası önünde toplanan, kapatılan vakıf üniversitelerinden bir grup öğrenci basın açıklaması yaptı.



Gediz, Şifa ve İzmir üniversiteleri ile diğer illerden gelen öğrencilerin destek verdiği açıklamayı İzmir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi İrem Çalışır yaptı.

Açıklamayı kapatılan vakıf üniversitelerinin 65 bin öğrencisinin haklarını korumak için yaptıklarını dile getiren Çalışır, "Bizler üniversiteleri kapatılmış seneleri uzamış farklı illere gönderilmek zorunda kalan öğrencileriz. Bu kararın maddi ve manevi külfeti öğrencilerin ve ailelerin omzuna yüklenmiştir. Bizlerin talebi, aynı üniversite tesislerinde, garantör üniversitelerin isim ve yönetiminde FETÖ bağlantısı olmadığı belirlenen mevcut öğretim üyeleri veya garantör üniversitenin öğretim üyeleriyle mevcut eğitime kaldığımız yerden devam etmek. Kazanılmış haklar dikkate alınarak, intibak sürecine tabi tutulmadan eğitimimize kaldığımız yerden devam etmek.



Kanun hükmünde kararname gereği alınan ilk YÖK kararın uygulanması; alınacak diplomalarda, kapatılan üniversitelerin ibaresinin yer alması meslek hayatımız boyunca engel teşkil edecektir. Tüzel kişilikle ilişkilendirilen FETÖ ibaresinin şahsımıza ömür boyu yaftalanması, cezanın şahsiliği ilkesine aykırıdır. Kapatılan üniversitenin isminin diploma ve kayıtlarda geçmemesi gereklidir.



Devlet üniversitelerinde öğrenim gören arkadaşlarımıza bu olağanüstü durumu bizlerin de istemediğini, gerek öğrenim sürecinde gerek mezuniyet sonrası onların haklarını ihlal etmeyeceğimizin anlatılması. Aynı zamanda kapatılan üniversitelerin imkanları garantör üniversitelere aktarılacağı ve sonrasında tarafımızdan ücret ödemeye devam edileceği için, garantör üniversitelerin eğitim kalitesinin arttırılacağı anlatılmalıdır" diye konuştu.