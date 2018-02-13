Kapatılan üniversitenin mali işler başkanına, FETÖ davasında 10 yıl hapis

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi\'nin idari ve mali işler daire başkanı Murat Akpıçak’ın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanığı örgüt üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2016’nın ağustos ayında FETÖ/PDY\'nin KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Gediz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Akpıçak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akpıçak tutuklandı. Sanık hakkında \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Akpıçak ve avukatı katıldı. İddia makamı esasa yönelik verdiği mütalaasında, KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi\'nin genel sekreteri Adnan Yeşildal\'ın talimatıyla işe alınan Akpıçak\'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandığının tespit edildiği ve tanık ifadeleri ile diğer delillerle değerlendirildiğinde, FETÖ/PDY mensubiyeti olduğu göz önünde bulundurularak, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Örgütle bağlantılı dershanede çalıştığını söyleyen Murat Akpıçak, mali müşavirlik belgesi olduğu için Gediz Üniversitesi\'nde işe girdiğini ve örgütün talimatıyla hareket etmediğini öne sürdü. ByLock kullanmadığını da iddia eden Akpıçak, \"Yaklaşık 4 aydır \'ByLock mesaj içerikleri gelsin\' diye dua ediyorum. Çünkü bunu kullanmadığım ortaya çıkacak. Yeşildal tarafından verilen, programların yüklü olduğu ve diğer personelinde kullandığı cep telefonunu akşamları eve götürüyordum. Eğer ByLock akşam saatlerinde yüklenmişse, verilecek her türlü cezaya razıyım. Örgüt tarafından kullanıldım. Para ve makamların kurbanı oldum. Başıma bunların gelebileceğini bilseydim, aç kalır yine de Gediz Üniversitesi’nde çalışmazdım. Çok pişmanım ve beraatımı istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan sanık Murat Akpıçak’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.