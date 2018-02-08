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Kapatılan üniversitenin FETÖ firarisi eski dekanı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin darbe girşiminin ardından KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin hakkında yakalama kararı bulunan eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof

08 Şubat 2018 13:09

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'nin darbe girşiminin ardından KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin hakkında yakalama kararı bulunan eski Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Zonguldak\'ta gözaltına alınarak Kayseri\'ye getirildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'terör örgütüne üye olmak\' ve \'örgüte finans sağlamak\' suçlarından aranan ve KHK kapsamında  kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi\'nin Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Zonguldak\'ta saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri\'ye getirilerek sorgulanan Prof. Dr. Murat Şen, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabipliğe getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Murat Şen daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne çıkarıldı.

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