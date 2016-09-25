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Kapatılan üniversitelerin öğrencileri kayıtlarını e-Devlet üzerinden yapabilecek

'FETÖ' ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan üniversitelerin öğrencileri, sınava girdikleri sene aldıkları puanlara göre başka üniversitelere yerleştirilmişti

25 Eylül 2016 21:35

Yükseköğretim Kurulundan, KHK kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin, kayıtlarını yarın e-Devlet kapısı üzerinden açılan sistemden yapabileceği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin kayıt işlemlerine ilişkin açıklamaya yer verildi.

Kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin, 26-28 Eylül'de e-kayıt veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin kayıtlarını yarın e-Devlet kapısı üzerinden açılan sistemden yapabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt için ayrıca ilgili yükseköğretim kurumuna gitmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerin belgeleri, kayıt işlemleri sonrasında, kayıt yapılan yükseköğretim kurumunca, koordinatör yükseköğretim kurumundan istenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer kurumlara yatay geçiş yapan veya 2016 ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kaydını gerçekleştirenlerin e-kayıt yaptıramayacağı belirtilen açıklamada, "Bu öğrenciler, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan yatay geçişleri veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilecek." bilgisi verildi.

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