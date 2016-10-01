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Kapatılan Radyo Karacadağ'ın kapısına mühür vuruldu

Olağanüstü Hâl Kararnamesi ile 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun lisansının iptaline karar verilmişti

01 Ekim 2016 01:43

Urfa’da 22 yıldır Kürtçe’nin Kurmanci ve Dimilkî lehçeleri, Türkçe ve Arapça yayın yapan Radyo Karacadağ, kapatıldı. Radyonun kapısına da mühür vuruldu.

OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında yayını durdurulan 22 yıllık Radyo Karacadağ’ın kapısına mühür vuruldu.

Urfa’da bulunan radyoya öğlen saatlerinde gelen polisler, kararı ibraz ettikten sonra eşya tespitine başlamıştı.

Tespit işlemini tamamlayan polis, çalışanlarını dışarı çıkararak radyonun kapısını mühürledi.

Radyo Karacadağ; Kürtçe’nin Kurmanci ve Dimilkî lehçeleri, Türkçe ve Arapça yayın yapıyordu.

 

Ne olmuştu?

 

Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı ardından yayınlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aralarında İMC TV, Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarok TV’nin de bulunduğu 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun lisansının iptaline karar verildi.

Denge TV ve Birlik Medya TV ile Van TV binaları mühürlendi.

Mersin’de yayın yapan Radyo Ses, Adana’da yayın yapan Radyo Dünya ve Malatya’da yayın yapan Özgür Güneş Radyosu mühürlenmiş, Yön Radyo da kapatılmıştı.

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