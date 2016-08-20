Kapatılan Özgür Gündem’in yarınki sayısı 6 ülkeden gazeteciler tarafından hazırlanacak

Kapatılan Özgür Gündem'in mühürlenen kapısı önünde gerçekleşen gündem toplantısında gazetenin yarınki sayısının 6 ülkede, yedi ayrı merkezde sekiz sayfa olarak hazırlanacağı duyuruldu. Gazetenin editörü Ersin Çaksu, gazetenin yedi ayrı noktada hazırlanacağını söyledi.

Özgür Gündem Gazetesi’nin kapatılarak binasının mühürlenmesinin ardından haber toplantıları bina önünde gerçekleşiyor.

Bianet'in haberine göre, gözaltında alınarak serbest bırakılan 22 gazeteci ile toplantının adresi bugün de bina önüydü. Haber toplantısında Gazete’nin Yayın Danışma Kurulu Üyesi edebiyatçı Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasına da tepki gösterilirken Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın ise hala gözaltında olduğu hatırlatıldı.

Özgür Gündem gazetesi, kapatıldığı günden berş Atılım gazetesinin özel eki olarak yayını sürdüyor. Bugün de "Apê Musa'nın kalemi düşmedi, düşmeyecek" manşetiyle okurlarıyla buluştu. Gazete, Atılım gazetesinin sekiz sayfalık özel eki olarak çıktı.

Özgür Gündem’in internet sitesinde yer alan habere göre editörlerden Ersin Çaksu, Özgür Gündem’in yurtiçi ve yurtdışında geliştirilen dayanışma ile sekiz sayfa olarak basılacağını söyledi.

Çaksu yarınki sayının bir sayfasının Kamışlı’da Kürt gazeteciler tarafından, bir sayfasının Diyarbakır’da, bir sayfasının Süleymaniye’de, bir sayfasının Urmiye’de, bir sayfasının Moskova’da, bir sayfasının Avrupa'da, iki sayfanın ise İstanbul'da gazeteyle dayanışma içinde olan gazeteciler tarafından hazırlanacağını dile getirdi.

Çaksu, farklı bölgelerden hazırlanan gazeteye son halinin ise İstanbul'da Özgür Gündem editörleri tarafından verileceğini söyledi.