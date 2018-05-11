Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yazıişleri Müdürü gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yazıişleri Müdürü Reyhan Çapan Artvin’in Hopa İlçesi'nde gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Çapan, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Çapan’a İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından cezanın onanmasının ardından Çapan hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ayrıca Çapan’a çok sayıda mahkeme tarafından verilen para cezaları da hapis cezasına dönüştürülmüştü.