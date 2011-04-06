Kapatılan Kartal Hastanesi'nde bebeğe makyaj yapmışlar

T24 - Kartal’da, SGK’dan para almak için yeni doğan bebeklerin yoğun bakımda tutulduğu iddiaları üzerine kapatılan özel hastanede bebeğe makyaj yapılırken çekilen görüntüler skandalın tuzu biberi oldu.







Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma tamamlanıncaya kadar kapatılan Özel Kartal Hastanesi’nde karmaşa devam ediyor.





Tahliye edilen hastaların yanı sıra geçmişte bebekleri yoğun bakımda yatırılan aileler de hastaneden bilgi almaya çalışıyor. Çocuklarının boşu boşuna yoğun bakımda yatırıldığı iddiaları ise anne ve babaları tedirgin ediyor.



Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir vatandaşın çektiği görüntüler dün akşam Star Haber’de yayınlandı.

Görüntülerde en dikkat çekeni makyaj yapılan bebek oldu. Bir hemşire, kucağına yatırdığı bebeğin dudağına ruj sürüp, kaş ve kirpik yapıyor. Hemşire daha sonra da bu bebeğin makyajlı halinin fotoğrafını çekiyor.



















