-KAPATILAN DTP'NİN 98 BELEDİYE BAŞKANINA DAVA DİYARBAKIR (A.A) - 03.08.2011 - Bazıları halen görevde bulunan ve 2009 yılında kapatılan DTP'den belediye başkanıyken yaptıkları ortak açıklama nedeniyle 98 belediye başkanı ve 8 il genel meclis başkanı hakkında dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Aralık 2009 tarihinde kapatılan DTP'nin 98 belediye başkanı ile 8 il genel meclis başkanının, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın halen hükümlü bulunduğu İmralı Kapalı Cezaevi'ndeki koşulları ile ilgili iddialar üzerine bir araya geldiği hatırlatıldı. İddianamede, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir tarafından okunan basın bülteninde, gerçek çözüm için terör örgütü ele başı ''Öcalan'ın barışa ve çözüme katkı sunabileceği koşullar oluşturulmalı, olgunlaştırılmalıdır'' denildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kısım şüphelinin, savunmalarında, Kürt halkının, Öcalan'ı kendilerinin iradesi olarak gördükleri ve hukuk önündeki konumunu kabul etmediklerini söyledikleri ve ''Biz de bu halkın oyları ile seçildiğimiz için halkın bu konudaki düşüncelerini ifade etmek amacıyla böyle bir metni hazırlama gereği duyduk'' dediği kaydedildi. -20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ- Haklarında ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' ve ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Türk hukuk sistemi içerisinde faaliyet yürüten bir partinin üyesi olarak belediye başkanı ve il genel meclis başkanı seçilen şüphelilerin, yasa dışı PKK terör örgütünün çağrıları paralelinde örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan'ın sözde cezaevi şartları bahane edilerek örgütün söylemleri çerçevesinde birlikte kaleme aldıkları ve içeriğinde örgüt elebaşısını Kürt halkının iradesi olarak ifade eden basın metni, örgütün ve elebaşının görüşlerinin toplum içerisinde derinleşmesi, yaygınlaşması ve Kürt halkı arasında sahiplenmesine yöneliktir.'' 106 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Sanıklar arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran ve Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu da yer alıyor.