Kapatılan DTP'nin 98 belediye başkanına beraat

Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için açıklama yapan 98 belediye başkanı ile 8 il genel meclis başkanı hakkında 20 yıla kadar hapis istemi ile açılan davanın duruşmasında herkese beraat kararı çıktı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ile tutuksuz sanıklar Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile Sinan Uysal, Salih Aktan, Semra Azizoğlu ve Gülbeyaz Gümüş hazır bulunurken, diğer sanıklar katılmadı.

Duruşmada, Kürtçe savunma yapması için atanan Necati Güvenç'in kimlik tespiti ve tercüman yemini ettirilmesinden sonra, duruşmada hazır bulunan sanıklar Kürtçe savunma yaptı. Sanıklardan Selim Sadak, kendisinin yapılan basın açıklamasına katılmadığını ve bin 500 defadan fazla yargılandığını söyledi.

İlk defa kendini bu kadar mutlu hissettiğini belirten Sadak, “Duygularımızı, düşüncelerimizi kendi ana dilimizle ifade ediyoruz. Basın açıklamasındaki konulan DTP'nin bir bildirgesi konusu olarak görülebilir, ama bizim vicdanımın sesidir. Daha önce bu konuda verdiğim ifadeleri tekrarlıyorum” dedi.

'Kürtçe savunma yapıldı ve dünyayı başınıza yıkmadı'

Sanık avukatlarından Fethi Gümüş de, “Kürtçe savunma serbestliği sabah resmi gazetede yayınlandı ve bugün mahkemenizde uygulanmıştır. Tavan da başımıza yıkılmadı, dünya da yıkılmamıştır, belki süre olarak biraz kayıp olmuştur. Bu davanın bugün karara bağlanmasını talep ediyorum” diye konuştu.

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldığını, 6352 sayılı yasanın geçici 1. maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından kovuşturmaların ayrı ayrı ertelenmesine karar verilmesini talep ederek, şöyle dedi:

“Yine tüm dosya mündericatı ve yargılama safahatı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların üzerine atılı eylemin terör örgütünün herhangi bir çağrısı olmaksızın yaptığı hususu da gözetilerek, sanıkların terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden sanıkların atılı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Gümüş, sanıkların beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra, sanıklardan Remezan Karacadağ'ın yargılama sırasında öldüğü anlaşıldığından kamu davasının düşürülmesine karar vererek, şunları söyledi:

“Sanıkların üzerine atılı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan atılı bulunan kamu davasında ayrı ayrı kovuşturmaların ertelenmesine, sanıkların erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde basın ve yayın yoluyla, ya da sair düşünce ve kanat açıklama yöntemleriyle temel şekli itibarıyla adli para cezasını ya da üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suç işlemeleri ve bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkum olmaları halinde ertelenen kovuşturmaya devam edilmesine. Her ne kadar sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçunu işledikleri iddia olunmuşsa da, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların CMK 323/2-e maddesi uyarınca delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine, beraat ve düşme kararları yönünden yargıtay ile ilgili ceza dairesine temyiz edilebileceğine dair talebe uygun olarak oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen tefhim olundu.”

İddianamede, 4 Aralık 2009 tarihinde kapatılan DTP'nin 98 belediye başkanı ile 8 il genel meclis başkanının, Abdullah Öcalan'ın halen hükümlü bulunduğu İmralı Kapalı Cezaevi'ndeki koşulları ile ilgili iddialar üzerine bir araya geldiği belirtilmişti. Haklarında “Terör örgütünün propagandasını yapmak” ve “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasının istenen sanıklar arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran ve Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu da yer alıyor.

DTP’lilerin bu açıklaması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı kapatma davasında da en önemli delillerden biriydi. Açılan dava sonucunda DTP 2009 yılında kapatılmış, partililer BDP çatısı altında toplanmıştı.