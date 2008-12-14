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Kapatılan belediyeler 645 milyon YTL borçlu

Nüfusu 2 binin altında kaldığı için kapatılan 1.128 belediyenin toplam borcu, 645 milyon 762 bin YTL'yi buluyor.

14 Aralık 2008 02:00

Nüfusu 2 binin altında kaldığı için kapatılan 1.128 belediyenin toplam borcu, 645 milyon 762 bin YTL'yi buluyor.

Bu belediyelerden, köye dönüştürülen 862'sinin borcu, genel bütçe vergi gelirlerinden 12 taksitle 1 yılda ödenecek. Büyükşehirlerde mahalleye çevirilen 266 belediyenin borcu da bağlandıkları yeni belediyeye aktarılacak.

İller Bankası Genel Müdürü Hidayet Atasoy, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından turistik belde niteliği taşıyanlar ile dava açan belediyelerin kapanma sürecinin durduğunu ifade ederek, 1.128 rakamında değişiklik meydana gelebileceğini belirtti. Dava sonuçlarının beklendiğini dile getiren Atasoy, soru üzerine bu konuda açılan dava sayısını net olarak bilemediklerini kaydetti.

Kapatılan belediyelerin 5 Kasım 2008 tarihi itibariyle İller Bankasına 117 milyon 408 bin 568 YTL borcu bulunduğunu bildiren Atasoy, Maliye, Hazine, Sosyal Güvenlik Kurumu, TEDAŞ gibi diğer kurumlara borçlar dahil toplam rakamın 645 milyon 762 bin YTL'ye ulaştığını belirtti.

Bu borçların tahsiline yönelik soruya karşılık Atasoy, köye dönüştürülen 862 belediyenin kurumlara olan borçlarını, genel bütçe vergi gelirlerinden 1 yıl içinde 12 taksitle ödeyeceklerini söyledi. Büyükşehir içinde mahalleye dönüştürülen 266 belediyenin borçlarının ise bütün mal varlıklarıyla birlikte bağlandıkları ilçe belediyesine aktarılacağını kaydetti.

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