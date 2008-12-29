Kapatılan beldelere seçim yolu açıldı

Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın temyiz istemini reddetti.





Danıştay, belde belediyelerine ilişkin karara yönelik İçişleri Bakanlığı'nın temyiz talebini reddetti.



Hükümet-yargı gerilimi nasıl başladı



Krize neden olan olay, nüfusu 2 binin altına düştüğü için 862 belde belediyesinin kapatılmasına ilişkin 5747 sayılı yasayla başladı.

Hükümet, belde belediyelerinin kapanmasını öngören kanunu Meclis'ten geçirerek Çankaya'ya göndermiş Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra 22 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.



Kapatılan belediyelerden 122’si idare mahkemelerinde dava açarken, CHP de yasanın kapatma maddesinin iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, 6 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, 60 gün içinde TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Sistemi sonuçlarına dava açan belediyelerin, bu davalar sonuçlanana kadar kapatılmayacağına karar verdi. Böylece nüfus rakamlarına karşı çıkarak TÜİK aleyhine dava açan 122 belediye kapanmaktan kurtuldu ve seçime girme hakkı kazandı.



Ancak Danıştay 8. Dairesi Giresun’un Bulancak İlçesi Kovanlık Belediye Başkanlığ’nın açtığı davada 19 Aralık’taki kararında Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının yayımlandığı 6 Aralık’tan itibaren 60 gün içinde dava açacak olan tüm belde belediyelerinin kapanmayacağına hükmetti 862 belediyenin tamamı için seçime girme şansı doğdu.



Bu gelişmenin ardından Başbakan Erdoğan, karara tepki göstererek "Demek ki ülkede iki tane Anayasa Mahkemesi varmış" diyerek gerilimi yükseltmişti. Aynı akşam Anayasa Mahkemesi, bir açıklama yayınlayarak Danıştay'ın Anayasa hükümlerini hiçe saydığını vurgulamıştı.

Ancak ertesi gün Anayasa Mahkemesi'nin 8 üyesi, açıklamanın üyelerin inisiyatifi dışında Başkan Haşim Kılıç tarafından yayınlandığını duyurdu. Bu kez Başkan Kılıç, muhalif üyelerin fikrinin alınmadığını doğruladı ve kararı destekleyen 6 üyenin onayıyla yayınlandığını dile getirdi.

Danıştay Genel Kurulu da gerilime taraf oldu ve Başkan Kılıç ile hükümeti eleştiren sert bir açıklama yaptı.



Bu arada hükümet Danıştay'ın kararına itiraz etti. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu itirazı reddetti ve böylece yasal süre içinde itiraz eden beldelerin seçime girmesi karara baglandı.



