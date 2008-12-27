Kapatılan belde yargıya koşuyor

Yargıyı birbirine düşüren kaosa rağmen kapatılan beldeler seçime girebilmek için idare mahkemesinde dava açıyor. Son 3 günde Ankara’daki 16 idare mahkemesinde 140 dava açıldı. Böylece dava açan belediye sayısı 300’ü geçti.



Hükümetle Danıştay’ı karşı karşıya getiren, yargıda deprem yaratan kapatılan beldeler yerel seçime girebilmek için idare mahkemesine koşuyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23 Aralık’ta, kapanan 862 belediyeden 740’ına daha dava açmaları koşuluyla seçime giriş izni vermesinin ardından, bu beldeler soluğu Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde aldı. Son 3 günde Ankara’daki 16 idare mahkemesine 140 dava açıldı. Böylece dava açan belediye sayısı 300’ü aştı.



Bu konudaki ilk davaları açan avukat İsmail Gür, yerel seçime katılabilmeleri amacıyla nüfus sayımı sonuçlarına dava açtığı 157 belde belediyesinin evrakını dün YSK’ya sundu. Beldelerin 31 Aralık’a kadar dava açmaları gerektiğini söyleyen Gür, gelişmeleri şöyle anlattı:



Tek başına 160 dava



Önümüzdeki pazartesi açacaklarımla sadece benim açtığım dava sayısı 160’a ulaşacak. Açılan toplam dava sayısı şu an itibarıyla 300’ü aştı. Daha da artacak. Ben Tekirdağ, Aydın, Afyon, Konya, Ordu, Çorum, Sivas, Antalya, Samsun, Manisa, Balıkesir, Kastamonu, Bursa Adana, illerinde kapatılan beldelerin neredeyse tamamına Ankara’dan dava açtım. Nüfus sayımını TÜİK yaptığı ve merkezi de Ankara olduğu için dava açmak için doğru adres Ankara Bölge İdare Mahkemesi.



Yasa koyucu gibi



Anayasa Mahkemesi bu yasayı ya iptal ya reddedecekti. Yasa koyucu gibi davranıp yeni kural koydu. Bana göre yanlış yaptı. Danıştay kararı dava açma süresi ve bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiği konusundaki tezimizi haklı çıkardı.



1990 nüfuslu kapandı



Kısmi iptal kararı sonrası, 500 nüfuslu belde kalıp, 1990 nüfuslu kapanmıştır. Benim böyle müvekkil belediyelerim var. Trabzon Çamburnu belediyesi 1800 nüfusa sahip, tersanesi, fakültesi var. 10 trilyon bütçesi var, borcu yok. Cevdet Sunay’ın köyü Trabzon Ataköy’de 120 yataklı hastane var. 1957 yılında kurulmuş. Bu belediyelerin sadece nüfus kriterine göre kapatılmış. Başbakan’a bu belediyelerle ilgili yanlış bilgi verilmiş.

