-KAPATILAMAYAN KUYU KOLTUKTAN ETTİ NEW ORLEANS (A.A) - 25.07.2010 - ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyusunda 20 Nisanda meydana gelen patlamayla körfezi dev boyutta kirleten İngiliz petro-kimya devi British Petrolium şirketinin Genel Müdürü Tony Hayward görevinden alınıyor. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD hükümetinin üst düzey yetkilisi, Hayward'ın yerine büyük olasılıkla İdari Müdür Bob Dudley'in geleceğini belirtti. BP genel müdürünün değişimine ilişkin resmi açıklama yarın yapılacak. Tony Hayward, ''Eski hayatıma dönmek istiyorum'' demesi ve Haziran ayında ''Macondo kuyusu'' günde 100 bin varil hampetrol püskürtürken sahibi olduğu yatın yarışını seyretmeye İngiltere'ye gitmesiyle hatırlanıyor.