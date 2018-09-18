Kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi yenilendi

İstanbul'da Atatürk Havalimanı 29 Ekim’de taşınmaya hazırlanırken Atatürk Havalimanı’ndaki Devlet Konukevi ve özel havacılık terminali çalışmaya devam edecek. Kapatılacak olan havalimanındaki yenilenme dikkat çekti.

Hürriyet’ten Özgür Altuncu’nun aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri ile İstanbul’u ziyaret eden yabancı devlet başkanları Atatürk Havalimanı’nı kullanmaya devam edecek. Yaklaşık 4 aydır tadilatta olan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi, geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Erdoğan, konukevinin yenilenme çalışmaları sırasında İstanbul’a geliş gidişlerinde Yeşilköy’deki Askeri Havalimanı’nı kullandı.

Salonda koltuklar ve masa tamamen değiştirildi. Masanın arkasındaki duvarda Atatürk Havalimanı İstanbul yazısı yer aldı. Aynı yerde daha önce büyük bir Atatürk portresi bulunuyordu. Devlet konuk evinin giriş kapısı ile aprona açılan çıkış kapısı büyütüldü. Devlet konukevinin etrafı yüksek duvarlarla çevrildi. Duvarların üzerine Cumhurbaşkanlığı forsu yerleştirildi. Tavana büyük bir Cumhurbaşkanlığı forsu konuldu. Bekleme salonu da tamamen yenilendi.