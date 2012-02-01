Kapatılacak askerlik şubeleri okul olacak

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, kapatılmasına karar verilen 181 askerlik şubesine ait binaların, okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen tasarıya ilişkin bilgi verdi. 6 Temmuz 2009’dan itibaren Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi’ni devreye aldıklarını belirten Erdoğan, “Böylece askerlik işlemlerinin askerlik şubesine gitmeden, en yakın şubeden gerçekleşmesini sağladık. Örneğin asker adayımız Ankara’dan kalkıp 60 kilometre ötedeki Ayaş’a, Kızılcahamam’a gitmek zorunda kalıyordu, şimdi bu işlemi Ankara’da yaptırabiliyor” dedi.





Erdoğan şöyle devam etti: “Bu durum nüfusu az ilçelerimizde işlem sayısının da azalmasını beraberinde getiriyor. Biz kanun değişikliğiyle de ilk yoklama, yedeklik yoklaması ve askerlik meclisini kaldırıyor, böylece askerlik işlemlerini azaltarak hızlandırıyoruz. Ayrıca işlem hacmi düşük 181 ilçede askerlik şubelerini kaldırıyoruz. Bu ilçeler en yakın askerlik şubesi bünyesine dahil olacak.

Böylece yıllık 40 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Bu düzenlemeyle 1500 er ve erbaş kadrosu da Genelkurmay Başkanlığı’na iade edilecek, bundan da tasarruf sağlanacak. Bu 181 ilçemizdeki şubelerin uygun olan binalarını da Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmeyi planlıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimizde okul öncesi eğitim maksadıyla kullanılacak okul ve derslik kazanmış olacağız.”