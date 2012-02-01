T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapatılacak askerlik şubeleri okul olacak

Başbakan Erdoğan, kapatılmasına karar verilen 181 askerlik şubesine ait binaların, okul için Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini açıkladı.

01 Şubat 2012 02:00



 T24-   Başbakan Tayyip Erdoğan, kapatılmasına karar verilen 181 askerlik şubesine ait binaların, okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini açıkladı.




Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen tasarıya ilişkin bilgi verdi. 6 Temmuz 2009’dan itibaren Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi’ni devreye aldıklarını belirten Erdoğan, “Böylece askerlik işlemlerinin askerlik şubesine gitmeden, en yakın şubeden gerçekleşmesini sağladık. Örneğin asker adayımız Ankara’dan kalkıp 60 kilometre ötedeki Ayaş’a, Kızılcahamam’a gitmek zorunda kalıyordu, şimdi bu işlemi Ankara’da yaptırabiliyor” dedi.


Erdoğan şöyle devam etti: “Bu durum nüfusu az ilçelerimizde işlem sayısının da azalmasını beraberinde getiriyor. Biz kanun değişikliğiyle de ilk yoklama, yedeklik yoklaması ve askerlik meclisini kaldırıyor, böylece askerlik işlemlerini azaltarak hızlandırıyoruz. Ayrıca işlem hacmi düşük 181 ilçede askerlik şubelerini kaldırıyoruz. Bu ilçeler en yakın askerlik şubesi bünyesine dahil olacak.

Böylece yıllık 40 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Bu düzenlemeyle 1500 er ve erbaş kadrosu da Genelkurmay Başkanlığı’na iade edilecek, bundan da tasarruf sağlanacak. Bu 181 ilçemizdeki şubelerin uygun olan binalarını da Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmeyi planlıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimizde okul öncesi eğitim maksadıyla kullanılacak okul ve derslik kazanmış olacağız.”





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24