Kapasitesinin üç katı göçmenin kaldığı Sakız Adası kampında ilk Koronavirüs vakası tespit edildi

BBC Türkçe

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki Vial kampında ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

3 bin 800 kişinin kaldığı kamp, bunun üçte birini barındırabilecek bir şekilde inşa edilmişti. AFP ajansına konuşan bir yetkili, virüsün 35 yaşındaki bir Yemenlide tespit edildiğini söyledi ve ekledi:

“Şahıs adadaki bir hastanede karantinaya alındı. Kamptaki 30 kişiye de test yapılıyor.”

Yunanistan anakarasındaki göçmen kamplarında daha önce de vakalar tespit edilmişti. Vial'deki vaka ise adalardaki kamplarda tespit edilen ilk vaka oldu.