Kapasitenin üzerinde 27 bin mahkûm var; 140 yeni hapishane geliyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 235 bin mahkûmun bulunduğunu açıkladı. Yılmaz, kapasitenin üzerinde 27 bin mahkûmun bulunduğunu ve 140 yeni hapishane yapımının sürdüğünü söyledi.

Birgün'ün haberine göre, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu dün gerçekleştirilen toplantıda hapishanelerin kapasiteleri, yaşanan problemler ve yeni hapishanelerin inşaatları konuşuldu. Bazı hapishanelere ilişkin raporların da konuşulduğu ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın katıldığı komisyon toplantısında cezaevlerinin kapasitesinin üzerinde 27 bin mahkumun bulunduğu ifade edildi.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz, mahkumların temel problemlerinden çok “modern hapishaneler”den bahsetti. Hapishanelerde güncel verilere göre 235 bin 888 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “kapasite üzeri mahkum” sayısının ise tam 27 bin olduğunu ifade etti.

27 bin mahkumun yatak dahi olmadan hapishanelerde hangi şartlarda tutulduğu konusunda bilgi paylaşmayan Yılmaz, buna karşın “yeni ve modern” hapishane inşaatlarının sürdüğünü söyledi.

140 yeni hapishane inşaatının sürdüğünü dile getiren Yılmaz, 40 hapishanenin ise yıl sonuna kadar faaliyete geçmesini planladıklarını ileri sürdü.

845 mahkuma 1 doktor

Hasta tutsakların tedavi edilemeyişine ilişkin eleştirilere değinmeyen Yılmaz, bununla birlikte hapishanelerdeki doktor sayısını da paylaştı.

Yılmaz, 235 bin 888 mahkumun bulunduğu hapishanelerde sadece sekiz kadrolu doktorun bulunduğunu söyledi. Kadrosu başka kurumlarda olan doktor sayısı ise 271 olarak açıklanırken böylece hapishanelerde her 845 mahkum için sadece bir doktor bulunduğu ortaya çıktı.

Yılmaz’ın paylaştığı dikkati çekici veriler arasında çocuk mahkumların ve kadın kapalı hapishanelerindeki hamile mahkumların sayısı da yer aldı. Yılmaz, hapishanelerde toplam 2 bin 979 çocuk mahkumun, 9 bin 700 ise kadın mahkumun bulunduğunu söyledi. Hapishanelerde anneleri ile tutulan çocuk sayısının 650 olduğunu ifade eden Yılmaz, hamile mahkum sayısının ise 65 olduğunu söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısı sırasında Maltepe Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisinde bulunan Açık, 2 No’lu L Tipi Kapalı ve Çocuk Cezaevi’ne ilişkin rapor paylaşıldı.

AKP’li Mehmet Metiner ile Fatma Benli, CHP’li Veli Ağbaba ve HDP’li Sibel Yiğitalp’in incelemelerinin ardından oluşturulan raporda, 440 kişilik kapasiteyi sahip hapishanede toplam bin 922 mahkumun bulunduğu ifade edildi. Ranzaların koğuşlarda dört katı kadar artırılarak kapasitenin artırıldığı ifade edilen raporda ilginç bir “otopark” değerlendirmesi de yer aldı. Kapasite dışı bin 500 mahkumun bazı günlerde yemekhaneye getirilen yataklarda yatmak zorunda olduğu belirtilen raporda, buna karşılık kurumun 2 bin 500 araç kapasiteli otoparkının bulunduğu ve bu otoparkın mahkumları ziyarete gelenlerin hizmetinde olduğu ifade edildi.

15 günde 1 saat spor

Maltepe Hapishanesinde sıcak suyun mahkum başına 50 litre ile sınırlandırıldığı ifade edilirken, mahkumlardan edinilen bilgilere göre hak ihlalleri ve eksiklikler şöyle sıralandı:

“Ziyaret edilen yetişkin koğuşlarında diş doktoru ihtiyacı, TV kanallarının yetersizliği, 15 günde bir saat yapıldığı için spor imkânlarının yetersizliği, OHAL KHK’lerinde yer alan hükümlerin Kurum idaresince mahpuslar aleyhine uygulandığı, açık görüşlerin iki ayda bir yaptırılması, sevklerde askerden kaynaklı sorunların yaşanabildiği, mektupların geciktiği, sosyal ve kültürel haklardan sınırlı şekilde faydalanabildikleri, hastane sevklerinin zaman zaman günlerce geciktiği bildirilmiştir.”