'Kapasitemizin altındayız'

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Antalyaspor'u 2-0 yenerek, Trabzonspor'un puan kaybettiği, diğer rakiplerin kazandığı haftada 3 puan almalarının iyi olduğunu söyledi.



Alex, Lig TV'de canlı yayında maçtan sonra yaptığı açıklamada, kazanmalarına rağmen kapasitelerinin altında oynadıklarını belirterek, "Kazanmak her zaman için güzel. Ancak bizim kapasitemizin yüzde yüzünün bu olmadığını ve daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Trabzonspor'un puan kaybettiği, diğer rakiplerin kazandığı haftada kazanmak iyi. Fakat her zaman daha iyisini yapabiliriz" dedi.



Sakatlığının ardından oynadığı futbolun eleştirildiğinin belirtilmesi üzerine Brezilyalı futbolcu, şunları söyledi:



"Sezon başında karşılaştığım sakatlıktan sonra sahalara döndüm, ortalamamın altında oynuyorum. Bu konudaki eleştirilere katılıyorum. Benim çalışmam gerekiyor. Hocamızla ve fizik kondisyonerimizle bunu paylaştım. Fakat ben çalışarak, her şeyi düzelteceğimi düşünüyorum. Biraz daha çalıştıkça, tekrar eski Alex'i izleyeceğiz. Bugün kendimi saha içinde diğer maçlara nazaran biraz daha iyi hissettim. Ancak ideal Alex'in çok çok uzağındayım."



Alex, ligde 6 takımın zirve yarışında olmasının Türkiye Ligi'nin ilerlemesi açısından olumlu olduğunu söyledi.