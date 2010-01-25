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Ekonomi

Kapasite kullanımı Ocak'ta yüzde 6.4 yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı Ocak ayında, 2009 Ocak'ına göre 6.4 puan yükselerek, yüzde 67.8 olarak gerçekleşti.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 6.4 puan, önceki aya göre de 0.2 puan artarak yüzde 67.8 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve Ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.627 işyerinin katıldığı iktisadi yönelim anketinin sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2009 yılı Ocak ayında yüzde 61.4 olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı oranı, bu yılın Ocak ayında yüzde 67.8 olarak hesaplandı.

Kapasite kullanımı 2009 yılının Aralık ayında yüzde 67.6 düzeyindeydi.

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