-KAPASİTE KULLANIMI ARTTI ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre 7,3 puan artarak yüzde 74,7 oldu. Kapasite kullanım oranı, Haziran ayına göre ise 1,1 puan artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve Temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.930 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''iktisadi yönelim anketi'' sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yıl haziran ayında ayında yüzde 67,4 olan kapasite kullanım oranı, 2010 Temmuzda yüzde 74,7 olarak belirlendi. Kapasite kullanımı, Mayıs ayında da yüzde 73,6 düzeyindeydi.