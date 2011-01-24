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Ekonomi

KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI ANKARA (A.A)

24 Ocak 2011 17:04

-KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 6 puan artarak yüzde 74,6 oldu.     Kapasite kullanım oranı, aralık ayına göre ise 1 puan azaldı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.857 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''imalat sanayinde kapasite kullanım oranı'' sonuçları açıklandı.     Buna göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 68,6 olan kapasite kullanım oranı, 2011 yılı ocak ayında yüzde 74,6 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı, geçen ay da yüzde 75,6 düzeyindeydi.     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılıyor. 

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