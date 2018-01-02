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'Kapanma partisi' düzenleyen öğretmene Eğitim Bir-Sen'den destek

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulu'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ

02 Ocak 2018 19:06

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulu\'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ.\'nin sınıfta düzenlediği \'kapanma partisi\'yle ilgili açılan soruşturmaya, Eğitim Bir-Sen Şubesi tepki gösterdi.
Bozova\'nın Hacılar Ortaokulu\'nda geçen cuma günü, örtünen kız öğrencilere yönelik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Gamze İ. tarafından sınıfta maskeli \'kapanma partisi\' düzenlendi. Kalp şeklinde \'Hamdolsun kapandım\', \'İnşallah size de nasip olur\', \'Rabbimin emri diye yaptım\', \'Kapandım mutluyum\', \'Şükür ki kapandım’, \'Tesettürle mutluyuz\', \'Haydi sen de kapan\' yazılı dövizlerle poz veren öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler üzerine  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri okul öğretmeni ve idarecileri hakkında soruşturma başlattı.
Hakkında soruşturma açılan öğretmen Gamze İ.\'ye destek vermek isteyen Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun ve sendika üyeleri, Hacılar İmam Hatip Ortaokulu\'nu ziyaret etti. Bir süre okul idarecisi ve öğretmenle görüşen Coşkun, sınıfta düzenlenen etkinlik talebinin örtünen öğrencilerden geldiğini ve hiçbir öğrencinin örtünmeye zorlanmadığını söyledi. Yaşanan olayı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, şöyle konuştu:
\"Bu etkinliğin yapılmasındaki amaç, öğrencileri etkileyerek zorla örtünmelerini sağlamak değil, aksine zaten örtünmüş olan öğrencilerin isteği ile yapılan bir etkinliktir. Bu nedenle Eğitim Bir-Sen olarak \'Müjdeleyin, nefret ettirmeyin\' hadisine uyarak gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunun altını çizmek isteriz. İmam hatip ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz öğrettiği derse ve İslami şuura uygun olarak tamamen öğrencilerinin isteğini kırmayarak bir etkinlik yapmıştır.\"

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