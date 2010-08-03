-KAPANIŞTA DOLAR 1,4980 LİRA İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı düne göre değişmeyerek 1,4980 lirada kalırken, avronun satış fiyatı 1,9770 liraya yükseldi. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,4930 liradan alınan dolar 1,4980 liradan, 1,9720 liradan alınan avro 1,9770 liradan satılıyor. Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,4980 lira olan dolar güne de değişmeyerek 1,4980 liradan, 1,9660 lira olan avro 1,9690 liradan başlamıştı.