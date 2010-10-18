-KAPANIŞTA DOLAR 1,4150 LİRAYA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4150 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı 1,9740 liraya geriledi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,4130 liradan alınan dolar 1,4150 liradan, 1,9720 liradan alınan avro 1,9740 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4110 lira olan dolar güne 1,4220 liradan, 1,9770 lira olan avro 1,9730 liradan başlamıştı.