-KAPANIŞTA AVRO 1,9510 LİRA İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5220 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 1,9510 liraya yükseldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5170 liradan alınan dolar 1,5220 liradan, 1,9460 liradan alınan avro 1,9510 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5270 lira olan dolar güne 1,5230 liradan, 1,9410 lira olan avro 1,9350 liradan başlamıştı.