Kapanışı G.Saray yaptı

İLK YARIDAN DAKİKALAR

26. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantepspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar belli bölümlerinde zorlandığı karşılaşmada rakibini Baros'un mütthiş golüyle 1-0 yenmeyi başardı ve zirvedeki takibini sürdürdü.Gaziantepspor Galatasaray'a oranla maça daha iyi başlarken, golü 10. dakikada Galatasaray Baros ile bıldu. Çek yıldız Kewell'ın ortasında müthiş bir rövaşata çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda Gaziantep daha baskılı bir oyun sergiledi. Galaatasaray son dakikaları büyük bir heyecan içinde geçen maçta üstünlüğünü korumasını bildi ve maç 1-0'lık Galatasaray galibiyiyetiyle sona erdi.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 47'ye yükseltirken, Gaziantepspor 37 puanda kaldı.STAT: Kamil OcakSAAT: 20.00YAYIN: Lig TVHAKEMLER: M. Kamil Abitoğlu, Erhan Sönmez, A. Yusuf ÖzGAZİANTEPSPOR: Murat Şahin, Deumi, Bekir, Cesar (Dk. 64 İvan), İsmail, Mehmet Yozgatlı (Dk. 82 Ahmet Arı), Hakan Bayraktar, Zurita, Murat Ceylan (Dk. 64 Erman), Tabata, BetoTEKNİK DİREKTÖR: Seçkin GökselGALATASARAY: De Sanctis, Sabri, Emre Aşık, Hakan Balta, Volkan, Kewell, Barış, Ayhan, Arda , Baros, Ümit (Dk. 72 Mehmet Güven)TEKNİK DİREKTÖR: Bülent KorkmazGOL: Dk. 10 Baros (Galatasaray)SARI KARTLAR: Emre Aşık, Baros (Galatasaray)3. dakikada Murat'ın ara pasında topla buluşan Beto, ceza alanına girip sert vurdu ve top kaleciden döndü. Dönen topu savunma elemanları uzaklaştırdı.Gol 10. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kewell ceza alanına ortaladı. Kaleye arkası dönük olan Baros, rövaşatayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.14. dakikada Sabri ceza alanına girerken düzeltip sert vurdu. Kaleci Murat Şahin güçlükle topu kornere çelerek tehlikeyi önledi.17. dakikada Arda, Gaziantepspor ceza alanına girip sert vurdu. Meşin yuvarlak Gaziantepsporlu Deumi'ye çarparak kornere gitti.25. dakikada Mehmet Yozgatlı sağ kanattan topu uygun pozisyonda bulunan Hakan Bayraktar'a aktardı. Bu oyuncu topu ayağında çok bekletince, savunma elemanları tehlikeyi önledi.29. dakikada Sabri topu uygun pozisyondaki Baros'a kazandırdı. Çek oyuncu meşin yuvarlağı düzeltip vurmak isterken, araya giren savunma elemanları topu uzaklaştırarak, ikinci gole izin vermedi.38. dakikada Tabata ceza yayı çizgisi üzerinden sol ayağının içiyle sert vurdu ve kaleci De Sanctis uçarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.45. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın sağ kanattan ortaladığı topa Beto kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci De Sanctis'in ellerinde kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 konuk Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.