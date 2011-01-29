-KAPANIŞ TÖRENİ BİLETLERİ SATIŞTA ERZURUM (A.A) - 29.01.2011 - Erzurum'da devam eden 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın kapanış töreni için yeni biletlerin satışa çıkarıldığı bildirildi. Oyunların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 6 Şubat Pazar günü yapılacak kapanış töreni için ülkelerine erken dönüş yapan sporcu ve delegasyondan boşalan koltukların olduğu, bu koltuklar için biletlerin bugünden itibaren satışa sunulduğu belirtildi. 10 liradan satılacak biletlerin, Biletix ve gişelerden temin edilebileceği kaydedildi.