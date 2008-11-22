Kapanış İnönü'de!..



Turkcell Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. BJK İnönü Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, galip gelerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.



Son oynadığı maçta Bursaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden siyah-beyazlılar, seyircisi önünde 12 yıl sonra karşılaşacağı, eski kaptanı ve teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Eskişehirspor'u yenerek, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmayı amaçlıyor.



NOBRE VE SERDAR KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Eskişehirspor maçı öncesinde Mert Nobre ile Serdar Özkan sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Sezon başından bu yana lig maçlarında 3'er sarı kartı bulunan Nobre ve Serdar Özkan, yarınki maçta da sarı kart görmeleri halinde, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.



TARAFTAR HAZIR



Beşiktaşlı taraftarlar Eskişehirspor maçı öncesi, BJK İnönü Stadı'nın tribünlerinde şov hazırlığı yapıyor.



Siyah-beyazlı tribünlerin en etkili taraftar grubu Çarşı'nın düzenlediği kampanyayla yaptırılan çok sayıda bayrakla tribünlerde renkli görüntüler oluşturulacak.



Bu arada, kapalı tribünün çatısına 95x3 metre boyunlarında, ''Üzerimden Eksilmesin Bayrağımın Gölgesi'' yazılı dev bir pankart asılması planlanıyor.



Ayrıca, siyah-beyazlı takım sahaya çıkarken tribünlerden çok sayıda konfeti atılacak, Beşiktaşlı taraftarlar yeni alınan davullarla coşacak.



12 YIL SONRA



Beşiktaş ile Eskişehirspor, Turkcell Süper Lig'de bu akşam yapacakları maçta, lig tarihinde 12 yıl sonra karşı karşıya gelecek.



İki takım ligde daha önce 22 sezonda toplam 44 maç yaptı. Beşiktaş, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 19-12, gol sayısında da 52-36 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 13 maç da berabere sonuçlandı.



Beşiktaş ile Eskişehirspor ligde en son, kırmızı-siyahlı takımın küme düştüğü 1995-96 sezonunda karşı karşıya gelirken, Beşiktaş, İstanbul'daki maçı 2-0, Eskişehir'deki karşılaşmayı ise 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Beşiktaş ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 22 kez karşılaştı.



İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş 11, Eskişehirspor 4 kez galip gelirken, 7 maçta ise eşitliği bozamadılar.



Siyah-beyazlıların İstanbul'daki 27 golüne, kırmızı-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.





ESKİŞEHİRSPOR 15 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Beşiktaş, genel toplam ve İstanbul'daki maçlarda galip gelmekte zorlandığı Eskişehirspor karşısında son 15 lig maçını ise yitirmedi.



İki takım arasında 3 Ocak 1981 tarihinde, yarınki randevunun adresi BJK İnönü Stadı'nda yapılan maçı 1-0 kazanan Eskişehirspor, rakibiyle daha sonra oynadığı 15 müsabakadan da galibiyet alamadı.



İki takım arasındaki son 15 lig maçından 12'sini Beşiktaş kazanırken, 3'ü berabere bitti.



Bu arada Beşiktaş, rekabetteki son 7 lig maçını da kazanmayı bildi.





SON 10 MAÇ



İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



1985-86

Beşiktaş-Eskişehirspor: 3 - 2



Eskişehirspor-Beşiktaş: 0 - 2



1986-87

Beşiktaş-Eskişehirspor: 0 - 0



Eskişehirspor-Beşiktaş: 2 - 3



1987-88

Eskişehirspor-Beşiktaş: 0 - 1



Beşiktaş-Eskişehirspor: 2 -1



1988-89

Beşiktaş-Eskişehirspor: 3 - 0



Eskişehirspor-Beşiktaş: 0 - 1



1995-96

Eskişehirspor-Beşiktaş: 2 - 3



Beşiktaş-Eskişehirspor: 2 - 0

