Kapanış ifadeleri verildi; jüri, Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell davasında değerlendirme sürecine geçti

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Cinsel istismar ve çocuk tacizi suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell’in davasında ifade süreci sona erdi. Jüri, ifadelerin ardından değerlendirme sürecine geçti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Manhattan’daki federal mahkemede görülen davada, geçen hafta kapanış ifadeleri verildi. Savcı Alison Moe, jüriye “Ghislaine Maxwell, kırılgan çocukları avlayan yetişkin bir kadındır. Babası yeni ölen bir kızı hedef aldı. Annesi alkolik olan bir kızı hedef aldı. Maxwell, ne yaptığını çok iyi bilen sofistike bir avcıydı” dedi.

Maxwell’in Jeffrey Epstein ile ortak olduğunun altını çizen Moe “Biriyle 11 yıl boyunca sevgili olursanız ne istediğini bilirsiniz. Jeffrey Epstein, reşit olmayan kızların peşindeydi. Maxwell de bunu biliyordu” dedi.

İki saat süren bir konuşma yapan Mae, sözlerini şöyle bitirdi “Bütün kanıtları düşündüğünüzde ve sağ duyunuzu kullandığınızda tek bir sonuca varırsınız: Maxwell suçludur”

Maxwell’in savunma avukatı Laura Menninger ise, müvekkili hakkındaki suçlamaların “yanlış hafıza, manipülasyon ve para” sonucu çıktığını söyledi.

Ghislaine Maxwell, Epstein’in reşit olmayan genç kızlara istismarda bulunduğu seks ağını koordine etmek ve bazı durumlarda cinsel istismarın bir parçası olmakla suçlanıyor.

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu yargılandığı cezaevinde yaşamına son vermişti.