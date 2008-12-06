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Spor

Kapanış başkentte

Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında bugün Ankaragücü ile Galatasaray lig tarihinde 87. kez puan mücadelesi yapacak.

06 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 14. haftanın son maçında bugün Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Hafta içinde Hertha Berlin'i deplasmanda yenerek UEFA Kupasın'da gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, bu moralle çıkacağı Ankara deplasmanından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon dış sahada oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanarak, üst sıralara yükselmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sabri, Ümit Karan ve Emre Güngör bugünkü maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Teknik direktör Michael Skibbe'nin sahaya De Sanctis, Barış Özbek, Meira, Servet, Hakan Balta (Volkan), Arda, Ayhan, Mehmet Topal, Kewell, Lincoln ve Baros'tan oluşan 11'le çıkması bekleniyor.

Son 5 haftada yenilmeyen ve son 3 maçta 2 galibiyet alan ev sahibi Ankaragücü'nün muhtemel 11'i ise şöyle; Serkan, Elyasa, Tolga, De Santos, İlkem (Chaabani), Gökhan, İbrahim Ege, Cem Can, Murat Erdoğan, Jaba ve Mehmet Yılmaz.

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