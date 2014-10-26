'Kapanır diye düşünmeyin, 17-25 Aralık dosyalarının hiçbiri kapanmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde sohbet ettiği bir vatandaşın, "Kasalar, ayakkabı kutuları, dosyalar hepsi gitti" sözüne karşı, "O dosyalar kapanır falan diye düşünmeyin. Onların hiçbirisi kapanmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir restoranda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, iktidar olmanın yolunun partili olanın, parti militanı gibi davranmasından geçeceğini söyledi. Buna iki temel neden de gösteren Kılıçdaroğlu, yaşam tarzı üzerinden, yani inanç, ikincisi de etnik kimlik üzerinden siyasetin ellerini kollarını bağladığını açıkladı. Bu iki alanda da siyasetin kanunlara göre yasak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ama Türkiye'de serbest. Bir tarafta HDP var 'Kürtlerin oyunu alıyoruz' diyor, öbür tarafta AKP var, din bezirganlığı yapıyor. Sosyal demokrat bir partiyiz, biz herkesin inancına saygılıyız. Etnik kimlik açısından da siyaset doğru değil. Bizim bunları anlatmamız lazım. Eğer biz bunları anlatırsak, çalışırsak çok sorunu çözeriz" dedi.

Sağ sol bizim ülkemizde anlaşılmıyor

Sosyal demokrat bir parti olduklarını ve sağ-sol ayrımının da çok iyi bilinmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sağcılık, solculuk, kaynağı nedir? Kaynağı 1789 Fransız devrimidir. Fransa ihtilali sonrası bütçeyi hazırlamışlar, mecliste bütçeyi görüşüyorlar. Bütçe gelirlerinin halktan, yoksullardan yana kullanılmasını isteyenler meclisin soluna oturmuş. Bütçe kaynaklarının zenginden yana kullanılmasını isteyenler de sağ tarafına oturmuşlar. Sağcılık, solculuk oradan gelir. Ama bizim ülkemizde böyle anlaşılmıyor. Sosyalist enternasyonal üyesi olan Türkiye'de tek partiyiz. Halkçı, halktan yana politikalar üretiyoruz. Kaynakların da halktan yana harcanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'Bu kadar yolsuzluk varsa

bizim de günahımız var'

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Eğer bu kadar yolsuzluk var ve bu ülkede hala AKP oy alıyorsa bizim de günahımız var demektir. Biz yeteri kadar anlatamıyoruz, söyleyemiyoruz demek ki. Anlatamayacağınız hiçbir konu yoktur. Yeterki iyi niyetli, bir sefer de anlattım bu anlamadı demek değil. Israrla anlatacağız 3, 5, 7. Bir yere gidip anlatacağız, arkasını boş bırakmayacağız. Bir ay, iki ay sonra bir daha gideceğiz. Anlatırsak olur."

'Onların hiçbirisi kapanmaz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında bir dönem olumsuz sözler söyleyen Numan Kurtulmuş ile Süleyman Soylu'dan birinin başmüşavir, diğerinin başbakan yardımcısı olduğunu belirten bir vatandaşın, "Bunlar yalancı başkanım. Bunlar Allah'tan korkmuyor. Dosyalar, kasalar, ayakkabı kutuları her şey gitti" şeklindeki sözlerine karşı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "O dosyalar kapanır falan diye düşünmeyin. Onların hiçbirisi kapanmaz" dedi.

'İnanç yok ki onlarda'

Emeklinin, esnafın kendi hakkına sahip çıkması gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu, "Bakın AVM'ler yapılıyor kim zarar görüyor. Esnaf görüyor. Esnaf kime oy veriyor. Kendi ayağına kurşun sıkıyor. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Vatandaşı kandırıyorlar doğru, ben de biliyorum kandırdıklarını. 'Din, Allah, peygamber, iman' diyor, her şeyi söylüyor. Çünkü inanç yok ki onlarda, bizim inandığımız gibi inanmıyorlar ki, saygı duyduğumuz gibi saygı duymuyorlar ki. Onların tek düşündüğü cepleri. Dünya malı, hep onu düşünüyorlar. Efendim ne kefeni, kefenin cebi olsa dolarla dolduracaklar. Bunlarda öyle bir şey var, samimi olarak söylüyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, Keçiborlu'daki ziyaretin ardından Afyonkarahisar'a geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiborlu'ya geçmeden önce ise Isparta'da Şevket Demirel'e ait Göltaş Çimento Fabrikası'nda, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi açılışına katılan davetliler için verilen yemeğe katıldı.