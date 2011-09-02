-Kapanan yoldaki yaralıya hava ambulansı SAMSUN (A.A) - 02.09.2011 - Samsun-Ordu karayolunda boyu yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu kapanan trafikte kalan ambulanstaki yaralının yardımına hava ambulansı yetişti. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ahmet İnan yönetimindeki 55 K 1792 plakalı boya yüklü kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu Derbent mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü İnan ile yanında bulunan Beytullah Fidan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki boyaların karayoluna dökülmesi üzerine yol kısmen trafiğe kapandı, karayolunda da uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada Çarşamba ilçesindeki bir trafik kazasında yaralanan Yaşar Akten'i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götüren ambulansın konvoy nedeniyle ilerleyememesi üzerine, olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Samsun-Ordu karayoluna inen helikoptere taşınan yaralı Akten, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine hareket etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince karayolunun temizlenmesi sonrasında yol trafiğe açıldı.