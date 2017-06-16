Kapanan şirket sayısı yüzde 56 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin şirket kurulma ve kapanmalarına ilişkin istatistiğine göre 2017 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısı 2016 yılının Mayıs ayına göre yüzde 56.83, kapanan küçük şirket sayısı ise yüzde 17.48 arttı.

2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 15.12, kurulan kooperatif sayısında yüzde 26.03 kurulan küçük şirket sayısında ise yüzde 21.68 oranında artış meydana geldi. Kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 9.21 oranında azaldı.

2017 yılının ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.03 azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.78 küçük şirket sayısı ise yüzde 11.92 arttı. 2017 yılının ilk beş ayında kapanan şirket sayısı yüzde 7.87 artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 18.39 ve küçük şirket sayısı yüzde 4.18 azaldı.

Üçte biri İstanbul'da kuruldu

2017 yılı mayıs ayında kurulan toplam 6 bin 250 şirket ve kooperatifin yüzde 80.77’si limited şirket, yüzde 17.74’ü anonim şirket, yüzde 1.47’si ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35.46’si İstanbul, yüzde 11.79’u Ankara, yüzde 6’sı İzmir’de kuruldu ve Türkiye’nin 81 ilinde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2017 Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4.69 arttı. 2017 yılı ilk beş ayında toplam 30 bin 735 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 25 bin 8 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45.94’ünü 5bin 332 anonim şirket ise yüzde 54.06’sını oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 4.69 arttı.

2017 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin bin 740’ı ticaret, bin 236’sı inşaat ve 882’si imalat sektöründe, bin 234 küçük şirket ise inşaat sektöründe faaliyet gösterecek. 2017 Mayıs ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 740’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 236’sı inşaat, 882’si da imalat sektörünü faaliyet alanı olarak gösterdi. Küçük şirket faaliyet alanlarına bakıldığında da bin 234’ü inşaat, bin 214’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 571’i imalat sektöründe yer alıyor.

Mayıs ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin faaliyet dallarına bakıldığında da 254’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 155’i inşaat, 110’u imalat sektöründe görülüyordu. Bu ay kapanan küçük şirket 571’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 198’i inşaat, 109’si imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Kooperatiflerin durumu

2017 Mayıs ayında kurulan 92 Kooperatifin 40’ı Konut Yapı Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 8’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar ve İşletme Kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk beş ayında kurulan 388 kooperatifin dalları da şöyle sıralandı: 171’i Konut Yapı Kooperatifi, 51’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 33’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi.

Mayıs’ta 583 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2017 Mayıs ayında kurulan 583 yabancı ortak sermayeli şirketin 174’ü Suriye, 93’ü Türkiye, 46’sı İran ortaklı olarak kuruldu.

2017 yılı ilk beş ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı ise iki bin 376 oldu. Bu şirketlerin 851’i Suriye, 186’si Türkiye, 164’ü İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan iki bin 376 yabancı ortak sermayeli şirketin 338’ü anonim, iki bin 38’si ise limited şirketten oluştu.

Bu şirketlerin 276’sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 223’ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 174’ü gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80.70’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.