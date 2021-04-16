Kapanan şirket sayısı martta yüzde 26,5 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Mart ayında kapanan şirketlerin sayısı yüzde 26,5 arttı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına göre yüzde 10,4 artarak 9 bin 856'dan 10 bin 879'a yükseldi. Kapanan şirket sayısı da yüzde 26,5 artarak 973 oldu. Şubatta kapanan şirket sayısı 769 olarak kayıtlara geçti. Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı yüzde 27,5 arttı.