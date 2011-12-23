-Kapanan şirket sayısı arttı ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bu yılın onbir ayında kurulan şirket sayısının 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,46, kapanan şirket sayısının yüzde 17,44 arttığını açıkladı. TOBB, ''2011 Kasım Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket'' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ocak kasım döneminde 49 bin 12 şirket kuruldu. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 45 bin 609 adet idi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 9 bin 679'dan 11 bin 367 adede çıktı. Öte yandan, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 18,95, kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 14,96 azalış oldu. Bu yıl Kasım ayında, 2010 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 6,46'lık, kapanan şirket sayısında yüzde 22,12 artış oldu.