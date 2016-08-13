Kapanacağı söylenen Hava Harp Okulu, bu yıl öğrenci alacak mı?

Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davaları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 550 pilotun devre dışı kalması sonucunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Hava Harp Okulu'na bu yıl öğrenci alacaklarını söyledi.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen pilot sayısının 265’i bulması nedeniyle ortaya çıkan durumu Milli Savunma Bakanlığı’na rapor etti.

Raporda, “Şu anda operasyonel anlamda acil durumlara hazırlıklıyız. Ancak uluslararası anlamda operasyonel standartlar ve standart ihtiyaçların karşılanması için pilot alımı şarttır” görüşü iletildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ayrılma süresi 15 yıla düşürülünce, özellikle Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarının ardından çok sayıda pilot ayrılıp özel hava yollarına geçmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın derlediği rakamlara göre, bu eksilme ve darbe girişimi nedeniyle ihraç edilen pilotların sayısı bir araya gelince 550 pilot devre dışı kalmış oldu. Bu da operasyonel standartların altına inilmesine neden oldu. Milli Savunma Bakanı Işık, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Hava Kuvvetleri’nin yaptığı çalışmaya göre, acil durumlarda ihtiyacı karşılayacak kadar pilot mevcut. Ancak pilot sayısı, standartların altına düşmüş. Bu sorunu çözmek için bazı önlemler alıyoruz. Geçmişte subaylıktan ve ordudan ayrılan pilotlarımızın geri dönüşünü kararname ile mümkün hale getiriyoruz. Ayrıca askeri pilot yetiştirme mekanizmasını da biraz hızlandıracağız.” Bakan Işık, “Pilot yetiştirme derken Hava Harp Okulu’nun da kara ve deniz harp okulları gibi bir yıl öğrenci almayacağını söylemiştiniz. Durum değişti mi?” sorusuna, “Evet, bu konuda ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu bu yıl öğrenci alabilir” yanıtını verdi.

Bakan Işık, “Mevcut öğrencilerin güvenlik soruşturmaları yapıldıktan sonra, FETÖ ile bağı olmayan hava harp okulu öğrencilerinin devam etmesi söz konusu olacak mı?” sorusuna da “Bunlar teknik detaylar, hepsine bakacağız” dedi.

Bakan Işık, 669 sayılı kararnamede, TSK’nın komuta yapısına dair yapılan düzenlemenin 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişeceğine dair açıklamalar hatırlatılınca da “669 sayılı kararnamedeki düzenlemelerin özünde bir değişiklik olmayacak. TSK’nın asli işlerinde emir komuta geçmişteki gibi olacak. Uygulamada karşımıza çıkan bazı teknik konulardaki sorunları çıkacak kararnamede gidereceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, çıkarılacak yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile Genelkurmay Başkanlığı’nın asli işlerinde kuvvet komutanlıklarıyla emir komuta zinciri içinde çalışmasının sağlanacağını açıkladı. Işık, Habertürk TV’de özetle şunları söyledi:

Daha önce Milli Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanları ilişkisini düzenlemiştik. Burada Genelkurmay, kuvvet komutanlıkları ilişkileri de vardı. Orada bazı netleştirmeler yapıyoruz. Genelkurmay asli işlerinde istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, muhabere gibi konularda kuvvet komutanlıklarıyla emir komuta zinciri içinde çalışacak. Bunda hiçbir şekilde tereddüde mahal vermeyecek şekilde devam edecek. Orada oluşan bazı tereddütleri giderecek teknik düzenlemeler.

Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü her görüşü alır, bu konuda ortaya konulan her türlü değerlendirmeyi inceler. Şu anda bedelli askerlik gündemde değil. Şu noktada söylüyorum, bugün bedelli askerlik çıkaralım, altı ay sonra, bir sene sonra bedelli askerlik çıkaralım. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. En temel yaklaşımımız şu olmalı, yeni savunma konsepti hayata geçtiğinde Türkiye’nin asker ihtiyacı, niteliği belli olacak. Eğer savunma reform konseptinin sonucunda Türkiye’nin diyelim ki 500 bin asker yerine 400 bin askerle savunmasına ikame edilebilir denilirse, o zaman bu konular gündeme gelebilir.”