‘Kapalıyız’ yazdılar, 20 milyonla kaçtılar



T24 - İnşaat malzemesi satan 4 kişinin, piyasayı 20 milyon lira dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.













Bursa'da inşaat malzemesi satan bir aile şirketi kuran 4 kişinin, piyasayı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. İş yerinin camına ''Cenaze nedeniyle kapalıyız'' yazısı asan kişiler, geride yaklaşık 2 milyon liralık malzeme bıraktı.



Alınan bilgiye göre, Bursa-Mudanya yolunda iki katlı bir iş yeri kiralayan Züffiye Y, oğlu Ümit Y, kızı İlknur Y ve damadı Ahmet Y, bir aile şirketi kurarak çeşitli inşaat firmalarıyla yakın ilişkiler kurdu. Birçok firmayla iş yapan şirket, çok miktarda malzeme satın aldı. İkili ilişkilerle güven kazanan aile üyeleri, iddiaya göre, bir süre sonra veresiye aldıkları malzemelerin parasını ödemeden başka firmalara ucuz fiyatlara sattı.



Bu şekilde yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen aile üyeleri, önceki gün iş yerlerinin camına ''Cenaze nedeniyle kapalıyız'' yazısı astıktan sonra, ortadan kayboldu.



Firma ile ticari ilişkileri bulunan kişiler, aile üyelerinden kimseye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede bu kişilerin adreslerinde bulunmadıklarını tespit etti.



Araştırmalar sonucunda 4 kişilik ailenin yanlarında çocuklarını da alarak bir Avrupa ülkesine kaçtıkları belirlendi.



Bu arada haberin duyulması üzerine bu kişilerden, bin ile 400 bin lira arasında alacağı bulunan çok sayıda mağdur esnaf, firma önüne geldi. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen firma sahipleri, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar.



Yapı malzemesi dükkânının yakınında bulunan bir firmanın sahibi ise yaptığı açıklamada, ''İnşaat işi yapıyorlardı. İyi insanlara benziyorlardı ama dolandırıcılık yapmışlar'' iddiasında bulundu.



Öte yandan bölgeye gelen yediemin, iş yerinin içinde ve arka bölümünde bulunan malzemelerin sayımını yaptı. Şirket üyelerinin, yurt dışına kaçmasına rağmen ellerinden çıkartamadığı söz konusu malzemelerin, 2 milyon değerinde olduğu belirtildi.



Vinç aracılığıyla kamyonlara yüklenen malzemeler, incelenmek üzere yediemin depolarına kaldırıldı.

